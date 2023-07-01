экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Индии загорелся туристический автобус, погибли 25 человек

CentralAsia (CA) -  На западе Индии туристический автобус врезался в ограждение, опрокинулся и загорелся. Погибли 25 человек, передает Press Trust of India данные полиции.

ДТП произошло в городе Булдхана (штат Махараштра). Всего в автобусе ехали 33 человека. Авария произошла в ночь на 1 июля. Восемь выживших были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель потерял управление после того, как у автобуса спустило колесо.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com