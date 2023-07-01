В Индии загорелся туристический автобус, погибли 25 человек

CentralAsia (CA) - На западе Индии туристический автобус врезался в ограждение, опрокинулся и загорелся. Погибли 25 человек, передает Press Trust of India данные полиции.

ДТП произошло в городе Булдхана (штат Махараштра). Всего в автобусе ехали 33 человека. Авария произошла в ночь на 1 июля. Восемь выживших были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель потерял управление после того, как у автобуса спустило колесо.