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В Алматы от укуса змеи скончался ребенок
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  В Алматинской области ребенок умер от укуса змеи. Об этом рассказали в пресс-службе управления здравоохранения области.

27 июня в 13:35 в приемное отделение районной больницы поступил 9-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «укус змеи».

Ребенок получил дезинтоксикационное лечение в реанимационном отделении и по схеме двойную сыворотку против змеиного яда.

По данным врачей, в отделении реанимации пациенту было проведено лечение «в соответствии с клиническим протоколом».

Но, несмотря на своевременное оказание интенсивной реанимационной помощи, 29 июня была зафиксирована биологическая смерть.

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