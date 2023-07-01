В Китае на химическом заводе произошел взрыв

CentralAsia (CA) - На химическом заводе в городском уезде Гуйси провинции Цзянси на юго-востоке Китая произошел взрыв. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел около 12:00 по местному времени (07:00 мск). Завод принадлежит компании Jiangxi Qiantai New Materials.

Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало. Неизвестно, сколько человек находились на заводе во время взрыва.

Причина взрыва не установлена. На месте работают пожарные, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.