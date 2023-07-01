Монголия примет 400 тысяч туристов из КНР

CentralAsia (MNG) - Мероприятие «Welcome to Mongolia» было организовано в Пекине в рамках официального визита премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Китай.

Премьер-министр Монголии принял участие в открытии мероприятия и сказал: «Основой дружественных отношений между странами является взаимное доверие и сотрудничество между людьми. Содержание этого официального визита направлено на укрепление взаимного доверия между людьми и предприятиями», - сказал он.

Во время участия в монголо-китайском бизнес-форуме было объявлено, что инвестиции партнерства сотрудничества частного сектора составили 600 миллионов долларов США или 3 миллиарда юаней. Однако к моменту проведения мероприятия инвестиции достигли 2,8 млрд долларов США или 20 млрд юаней согласно меморандуму о сотрудничестве.

В рамках мероприятия концерт «4 сезона года», представляющий историю и культуру Монголии, посетили более 350 представителей бизнеса, туризма, искусства и культуры Китая. Монголия стремится принять один миллион туристов в 2023 году, и, по оценкам, она примет 400 000 туристов из Китая.

источник: Middle Asian News

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