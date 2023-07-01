Американская Omni Air International выполняет рейсы Азия-Европа для MIAT Mongolian Airlines

CentralAsia (MNG) - Сервис соединяет Монголию с Франкфуртом и Стамбулом.

Omni Air International, дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Air Transport Services Group, Inc., объявила сегодня о начале выполнения регулярных рейсов между Азией и Европой в соответствии с соглашением об обслуживании ACMI с MIAT Mongolian Airlines, национальной авиакомпанией Монголии.

Соглашение действует с 20 июня по 14 августа 2023 года.

Многоцелевой Boeing 767-300ER будет соединять международный аэропорт Чингисхан (UBN) в Улан-Баторе, Монголия, с аэропортом Франкфурта в Германии и аэропортом Стамбула в Турции три раза в неделю.

«Мы рады, что MIAT выбрала услуги интеграции управления пропускной способностью авиакомпаний Omni для обслуживания своей маршрутной сети в разгар летнего сезона, пока они ожидают доставки самолета Boeing 787-9», — сказал Роберт Джаред, вице-президент по бизнес-планированию и стратегии Omni. . «Это пример того, как наше революционное 360-градусное решение позволяет авиакомпаниям легко наращивать свой флот в короткие сроки и без перерыва в обслуживании».

ООО Omni Air International — чартерная авиакомпания США со штаб-квартирой в ангаре 19 на территории международного аэропорта Талсы в Талсе, штат Оклахома, США. Она специализируется на пассажирских чартерных рейсах и лизинге с обслуживанием по страхованию экипажа самолета (ACMI). Omni является сертифицированной авиакомпанией FAA Part 121 с регистрацией IATA Operational Safety Audit (IOSA).

источник: Middle Asian News

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