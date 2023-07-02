В Монголии женщины-министры МИД призывают к скорейшей отмене ограничений в отношении афганских женщин

CentralAsia (MNG) - В Монголии министры иностранных дел шести стран совместно призвали Исламский Эмират быстро отказаться от политики и практики, которые ограничивают женщин и девочек в осуществлении их прав человека и основных свобод.

Этот призыв прозвучал во время встречи министров иностранных дел Франции, Германии, Индонезии, Лихтенштейна, Монголии и Южной Африки на встрече министров иностранных дел женщин в Улан-Баторе, Монголия, 29 и 30 июня.

В заявлении, принятом на встрече, подчеркивалась необходимость полного, равноправного, значимого и безопасного участия женщин и девочек в Афганистане.

Они «призвали талибов немедленно изменить политику, которая мешает женщинам и девочкам пользоваться своими правами человека и основными свободами, включая их доступ к образованию, занятости, свободе передвижения и их полному и значимому участию в общественной жизни».

В заявлении также содержится призыв ко всем государствам и организациям использовать свое влияние в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, чтобы способствовать срочному отказу от этой политики и практики.

В ответ на это заявление Исламский Эмират заявил, что предпринимаются усилия по предоставлению женщинам возможностей для образования и работы на основе законов шариата.

«Нам известно об этом заявлении. Мы не отвергли его. Исламский Эмират решает эту проблему, придерживаясь исламских принципов. Это важно для страны», — сказал Забиулла Муджахид, представитель Исламского Эмирата.

Между тем, во время встречи в ООН Лана Заки Нуссейбе, посол ОАЭ в ООН, подчеркнула принятие трех резолюций по афганскому вопросу в сотрудничестве с Японией за последние шесть месяцев.

Аналитики отметили важность принятия Исламским Эмиратом незамедлительных мер по устранению запретов, наложенных на женщин в сфере образования и занятости.

«Для Исламского Эмирата крайне важно предпринять немедленные шаги в этом отношении и снять ограничения, наложенные на женщин в сфере образования и работы», — сказал аналитик по международным отношениям Вахид Факири.

Заявление прозвучало в связи с тем, что средние школы закрыты для девочек в течение последних почти двух лет, а студенткам запрещено посещать университеты с декабря прошлого года.

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