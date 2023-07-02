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Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева гражданина Таджикистана не будут экстрадировать
Предыстория: Премьер Молдавии заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

CentralAsia (CA) -  Молдавия не будет экстрадировать гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, который 30 июня, устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Об этом заявил и. о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну в ходе брифинга. Рассматривать дело Рустама Ашурова будет молдавский суд, сообщает «КоммерсантЪ».

«Гражданина Таджикистана, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева, не будут экстрадировать на родину. Его будут судить в Молдавии, где против него возбуждено уголовное дело. Инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева не являлся терактом, уголовное дело возбуждено по обвинению в убийстве. Ему грозит пожизненное заключение»,— сказал Мунтяну.

По данным Генпрокуратуры, 43-летний Рустам Ашуров, проходящий по уголовному делу о похищении первого зампреда таджикского Ориёнбанка Шухрата Исматуллоева, решил бежать из страны в Молдавию через Турцию «с целью в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза». На границе его попытались задержать, но он выхватил пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов, застрелил двоих и взял в заложники еще несколько человек. Нападавший был ранен и задержан.

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