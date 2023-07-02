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Гендиректор ОБСЕ нанесла визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 30 июня провел встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

Стороны обменялись мнениями о расширении отношений и сотрудничества между Монголией и ОБСЕ, особенно экономического и экологического взаимодействия, а также возможности реализации совместных проектов и программ.

Хельга Шмид отметила, что ОБСЕ будет поддерживать и сотрудничать с национальным движением по посадке деревьев «Миллиард деревьев», инициированным президентом.

Монголия присоединилась к ОБСЕ в качестве полноправного члена в 2012 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Монголии.

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