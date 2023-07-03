MIAT выполняет регулярные рейсы по внутренним направлениям по сниженной цене

CentralAsia (MNG) - MIAT Mongolian Airlines начали выполнять регулярные рейсы по внутренним направлениям в соответствии с целью правительства по поддержке туризма, возрождению внутренних рейсов и снижению цен на билеты.

Первый регулярный рейс по маршруту Улан-Батор — Ховд был выполнен 30 июня, возродив внутренний рейс авиакомпании MIAT спустя 15 лет.

MIAT, флагманский авиаперевозчик Монголии, теперь выполняет регулярные рейсы в Чойбалсан, Даланзадгад, Мөрөн, Улиастай, Баянхонгор, Алтай, Ховд, Улаангом и Өлгий с частотой 1-3 раза в неделю и по сниженным ценам в 2-2,5 раза. раз.

Правительство объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии», и в рамках этого правительство приняло решение о возобновлении регулярных рейсов авиакомпании MIAT по внутренним направлениям и выполнении их по сниженным ценам. Для выполнения регулярных рейсов по внутренним направлениям авиакомпания MIAT арендовала самолет CRJ 200 у авиакомпании CEM AIR, работающей в ЮАР.

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