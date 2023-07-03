Посадка деревьев, которые могут расти в Гоби Монголии

CentralAsia (MNG) - Местное предприятие «Борхойн Баян Бурд» в сомоне Замын-Ууд аймака Дорноговь вносит свой вклад в благоустройство зеленых насаждений в аймаке в рамках национальной кампании «Миллиард деревьев», инициированной президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Местное предприятие высаживает саженцы деревьев и кустарников, которые могут произрастать в Гоби, таких как сосна, брусника, дерезы, карагана, сибирская яблоня, жимолость и вишня, на площади 320 квадратных метров. Целью посадки является проведение экспериментов и исследований, а также популяризация селекции растений в регионе.

Этой весной местное предприятие «Борхойн Баян Бурд» посадило более семи тысяч ягод серебристых, более пяти тысяч кленов гинналовых и 11 тысяч караган, и они последовательно ухаживают за посаженными деревьями.

Управление окружающей среды и туризма аймака Дорноговь сообщило: «В чистом поле было посажено 3 тысячи вязов, 1 тысяча серебристых осин, 20 тысяч серебристых ягод, 31 200 тамарисков и 1 тысяча ив. саженцы высажены в питомниках деревьев».

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