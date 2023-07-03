Монголия заняла 62-е место в мировом рейтинге конкурентоспособности

Цагаан Пунцаг, председатель совета директоров EPCRC

CentralAsia (MNG) - Согласно «Рейтингу мировой конкурентоспособности 2023 года», Монголия заняла 62-е место из 64 стран. Исследовательский центр рейтинга мировой конкурентоспособности IMD, базирующийся в Лозанне, Швейцария, выпускает свой ежегодный отчет с 1989 года, в котором оценивается конкурентоспособность стран на основе четырех ключевых показателей. критерии: экономические показатели, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура.

Д-р Цагаан Пунцаг, председатель правления Центра исследований экономической политики и конкурентоспособности, сообщил: «Показатель Монголии снизился на 0,64 балла по сравнению с предыдущим годом. В общем рейтинге Монголия набрала 35,56 балла из 100, что означает отставание на одно место». В частности, Монголия поднялась на одну позицию в рейтинге экономических показателей. Тем не менее, он опустился на одно место по эффективности управления и инфраструктуре и на три места по эффективности бизнеса.

«Ссылаясь на последний пятилетний отчет, Монголия ухудшилась по всем другим критериям, кроме экономических показателей», - сообщила Одончимэг Ихбаяр, директор Центра исследований экономической политики и конкурентоспособности.

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