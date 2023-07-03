Батцэцэг приняла представителя Республики Мозамбик посла Ану Нембу Вейн

CentralAsia (MNG) - Женщины-министры иностранных дел из Франции, Германии, Индонезии, Лихтенштейна, Монголии и Южной Африки провели знаменательную встречу в Улан-Баторе, Монголия, в четверг и пятницу.

В рамках встречи женщин-министров иностранных дел Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла Специального представителя Министра иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик посла Ану Нембу Вейн, которая участвовала во встрече.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг поблагодарила Специального представителя посла Ану Нембу Уэйн за приезд и участие во встрече женщин-министров иностранных дел от имени Республики Мозамбик, а также выразила признательность за содействие отношений и сотрудничества между двумя странами, в том числе в сферах сельского хозяйства и туризма. При этом она указала, что нацелена на обмен визитами на высшем уровне с подготовкой дорожной карты дальнейшего сотрудничества.

Посол Ана Немба Уэйн в качестве Специального представителя Республики Мозамбик рада принять участие в первой встрече женщин-министров иностранных дел в Улан-Баторе и выразила благодарность за теплый прием. Она передала приветствие министра иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик госпожи Вероники Макамо министру Батцэцэг Батмөнх и отметила, что две страны привержены расширению и развитию отношений во всех возможных областях, а также укреплению сотрудничества в регионе и на международной арене.

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