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Генконсула Монголии наградили медалью Агвана Доржиева

CentralAsia (MNG) -  Алдар Гулгенов, зампред Правительства РБ – руководитель администрации Главы и Правительства РБ, вручил консулу генерального консульства Монголии в городе Улан-Удэ Дашдорж Ганболду медаль Агвана Доржиева.

Адресуя слова благодарности за плодотворную работу, Алдар Гулгенов сказал: «Имел возможность наблюдать ваше активное участие в деле укрепления связей между республикой Бурятия, в целом, Российской Федерацией и Монголией. За это очень благодарны вам. С учетом того, что свою миссию в Республике Бурятия завершаете, я надеюсь, что в будущем мы продолжим сотрудничество».

«Прежде всего, спасибо. Это красивый, торжественный и радостный момент для меня. Мы будем дальше продолжать работать. То, что мы делали, это совместная работа. Это инициатива Правительства Бурятии и моих коллег. Спасибо вам всем и спасибо русскому народу», – подчеркнул Дашдорж Ганболд.

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