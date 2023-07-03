Генконсула Монголии наградили медалью Агвана Доржиева

CentralAsia (MNG) - Алдар Гулгенов, зампред Правительства РБ – руководитель администрации Главы и Правительства РБ, вручил консулу генерального консульства Монголии в городе Улан-Удэ Дашдорж Ганболду медаль Агвана Доржиева.

Адресуя слова благодарности за плодотворную работу, Алдар Гулгенов сказал: «Имел возможность наблюдать ваше активное участие в деле укрепления связей между республикой Бурятия, в целом, Российской Федерацией и Монголией. За это очень благодарны вам. С учетом того, что свою миссию в Республике Бурятия завершаете, я надеюсь, что в будущем мы продолжим сотрудничество».

«Прежде всего, спасибо. Это красивый, торжественный и радостный момент для меня. Мы будем дальше продолжать работать. То, что мы делали, это совместная работа. Это инициатива Правительства Бурятии и моих коллег. Спасибо вам всем и спасибо русскому народу», – подчеркнул Дашдорж Ганболд.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения