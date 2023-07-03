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Минспорт Монголии направил предложение о проведении матча КХЛ в Улан-Баторе перед сезоном

CentralAsia (MNG) -  Министерство по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии направило в Минспорт РФ письмо с предложением провести в Улан-Баторе предсезонный матч между клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в четверг сообщили в Монгольской федерации хоккея.

"Такая идея появилась после того, как в Улан-Баторе в марте проходили чемпионат Азии и Океании среди юниоров, чемпионат мира в четвертом дивизионе, а позднее и выступления российских фигуристов. Все события проходили на арене, которая вмещает 4 тысячи человек, - рассказал представитель минспорта Монголии . - Наше министерство направило письмо в Министерство спорта России с предложением провести предсезонный матч между командами КХЛ. Может, это будет в этом году, может - в следующем. Но кажется, что сыграть перед сезоном будет оптимальным вариантом".

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что ведомство совместно с КХЛ прорабатывает организацию выставочного матча в Улан-Баторе. В среду Матыцин в Баку встретился с министром по олимпийскому движению, физической культуре и спорту Монголии Бат-Эрдэнэ Бадмаанямбуу.

Последний вынесенный матч КХЛ прошел в Дубае (ОАЭ) в 2021 году. Чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.

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