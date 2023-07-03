Монгольский силач стал чемпионом Азии по пауэрлифтингу
CentralAsia (MNG) - В прошедшем в Гонконге Чемпионате Азии, Тихого океана и Африки по пауэрлифтингу приняли участие спортсмены из 27 стран мира.
Монгольский спортсмен Анхбаяр Дамдин завоевал золотую медаль, выжав 220 кг в классическом жиме штанги лежа на горизонтальной скамье в весовой категории +120 кг на соревнованиях. Анхбаяр, менеджер по снабжению Управления жилищно-коммунального хозяйства, был чемпионом мира 2014 года и чемпионом мира по пауэрлифтингу 2022 года.
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