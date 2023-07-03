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Кредитный договор для Эрдэнэбурэнской ГЭС одобрен, и строительство начнется

CentralAsia (MNG) -  Завершился официальный визит премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Китай.

По информации министра энергетики, в ходе визита было принято решение о доработке кредитного договора Эрдэнэбурэнской ГЭС и начале строительства.

С заключением соглашения об автомобильных перевозках между Монголией и Китаем появилась возможность экспортировать и импортировать товары во Вьетнам, страны Средней Азии через Китай, а также получать дешевые фрукты, экспортировать мясо и орехи кешью.

Был одобрен контракт на сумму 1,8 миллиарда долларов для Восточной вертикальной железной дороги, второго железнодорожного коридора, соединяющего Монголию, Китай и Россию.

Продлены кредитное соглашение по проекту расширения электростанции в Чойбалсане и соглашение о свопе между Банком Монголии и Народным банком Китая.

Кроме того, было достигнуто соглашение о сотрудничестве с городом Нинбо, провинция Чжуцзян, Китай, в области создания сталелитейного завода в Монголии.

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