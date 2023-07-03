Таджикистан направил в Молдову правоохранителей в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева

CentralAsia (CA) - Таджикистан направил сотрудников правоохранительных органов республики в Молдову для выяснения обстоятельств, связанных с инцидентом в аэропорту Кишинева. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Таджикистана.

«В город Кишинев командированы сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства Таджикистана в Молдове (с резиденцией в Киеве) для взаимодействия с молдавскими коллегами и выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента», - говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что представители Генеральной прокуратуры и органов власти Таджикистана находятся в контакте со своими коллегами в Молдове после инцидента.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших граждан Молдовы и вновь подтверждаем готовность таджикской стороны к тесному взаимодействию с молдавской стороной», - отметили в министерстве.

Инцидент в аэропорту Кишинева произошел 30 июня.

Прибывшему из Турции иностранному гражданину отказали во въезде в страну. Когда его конвоировали в стерильную зону, он выхватил пистолет у одного из пограничников и открыл стрельбу, убив двух человек.

К аэропорту оперативно прибыл спецназ полиции «Молния», который обезвредил нападавшего и он был задержан. В ходе задержания нападавший был ранен.

После этого премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана

На брифинге по этому факту глава генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну сказал, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, отказался от переговоров с полицией, после чего началась силовая операция. Он добавил, что стрелявший получил тяжелые ранения и находится без сознания в больнице Кишинева.

По его словам, стрелявший получил отказ во въезде в Молдову, так как не смог объяснить причину приезда и назвать срок пребывания в стране.

«Мы все знаем, что ежедневно десяткам человек запрещают въезд в нашу страну. Есть определенные профили, по которым это делают. Причиной отказа во въезде послужили процессуальные аспекты, установленные Пограничной полицией и Службой информации и безопасности. Они оценивают риски, которые могут представлять те или иные люди.

Первые подозрения у пограничников возникли, когда мужчина рассказывал им о цели прибытия и сроках нахождения в Молдове, то есть не смог обосновать их» - заявил он, отметив, что Ашуров до прилета в Кишинев не числился ни в базе данных Интерпола, ни в других базах по розыску преступников.

1 июля Генеральная прокуратура Таджикистана заявила, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин причастен к исчезновению замглавы «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева.

В сообщении ведомства отмечается, что задержанный после стрельбы гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является одним из участников организованной группировки, которая похитила банкира.

«После совершения преступления Ашуров улетел в Турцию, а оттуда в Кишинев, где его пытались задержать, а он устроил стрельбу и убил двух человек», - говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство называет Ашурова жителем Душанбе, 1980 года рождения. Других подробностей в сообщении нет.

Заместитель председателя ОАО «Ориёнбанк» Шухрат Исматуллоев был похищен 23 июня примерно в 20:10 на улице Закариёи Рози в районе Исмоили Сомони в Душанбе. Согласно данным МВД, это преступление совершила организованная преступная группа из 4 человек. Они насильно посадили Исматуллоева в автомобиль Hyundai Sonata чёрного цвета и увезли в сторону Варзобского района.

Последний раз она была замечена на территории махалли Чагатай, после чего ее след пропал.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Министерство внутренних дел также обещало лицам, предоставившим информацию, которая поможет раскрыть это преступление, вознаграждение в размере $30 тыс. При этом гарантируется обеспечение безопасности таких лиц, их анонимность, а также защита их прав в соответствии с требованиями законодательства.

Между тем, власти Молдовы заявили, что не намерены экстрадировать Рустама Ашурова. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального прокурора страны Ион Мунтяну.

«Гражданина Таджикистана, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева, не будут экстрадировать на родину. Его будут судить в Молдове, где против него возбуждено уголовное дело. Инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева не являлся терактом, уголовное дело возбуждено по обвинению в убийстве. Ему грозит пожизненное заключение», - сказал он.