Беспорядки во Франции достигли Швейцарии: задержаны семь человек

CentralAsia (CA) - Беспорядки во Франции распространились на соседнюю Швейцарию, сообщает The Telegraph. В Лозанне произошли столкновения протестующих с полицией. Семь человек, в том числе шесть несовершеннолетних, задержали после того, как в городе разбили витрины нескольких магазинов.

Около 100 человек, собравшихся в центре города, бросали в полицейских брусчатку, говорится в заявлении полиции.

«Повторяя события и беспорядки, бушующие во Франции, более сотни молодых людей собрались в центре Лозанны и нанесли ущерб предпринимателям. Неоднократно сотрудникам полиции приходилось разгонять агрессивно настроенных молодых людей в капюшонах, бросавших в них булыжники и коктейль Молотова. Из того, что мы видели, ясно, что эти молодые люди были вдохновлены ситуацией во Франции», – сообщили полиции Лозанны.

Пьер-Антуан Хильдбранд, член совета Лозанны, заявил, что «ничто не оправдывает эти организованные попытки ограбления магазинов».

Швейцарская полиция задержала шесть человек в возрасте от 15 до 17 лет – трёх девочек и трёх мальчиков (граждане Португалии, Сомали, Боснии, Грузии, Сербии, Швейцарии). Также задержан 24-летний швейцарец. Никто из сотрудников полиции не пострадал.

На прошлой неделе в столице Бельгии Брюсселе были задержаны около десяти протестующих.

3 июля президент Франции Эмманюэль Макрон собирается встретиться с депутатами французского парламента и мэрами 220 городов и комунн, которые были затронуты беспорядками. Из-за ситуации в стране он перенёс запланированный визит в Германию. Поводом для протестов стала гибель 17-летнего подростка, которого застрелил полицейский.