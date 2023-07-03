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В Саудовской Аравии задержали больше 17 тыс. человек за попытку совершить хадж без разрешения

CentralAsia (CA) -  Службы безопасности Саудовской Аравии арестовали более 17 тысяч человек за попытку совершить хадж без разрешения.

Директор общественной безопасности и глава Комитета безопасности хаджа генерал-лейтенант Мохаммед Аль-Бассами заявил Аrabnews, что в общей сложности было арестовано 17 615 человек. Среди них 9 509 нарушителей правил проживания, работы и безопасности границ, а также организаторов 105 поддельных кампаний хаджа. Все они переданы в прокуратуру.

Так же стало известно, что 202 695 человек, не имевших разрешения на хадж, были отправлены обратно из пунктов въезда в Мекку, а также были возвращены 128 999 транспортных средств, не имеющих лицензии на въезд в Мекку и святые места. Еще 33 человека, которые возили паломников, арестовали, их ждет наказание.

На прошлой неделе в Мекке и Медине в Саудовской Аравии проходил ежегодный хадж. В нем приняли участие более двух миллионов человек. В этом году власти Саудовской Аравии впервые после начала пандемии коронавируса разрешили совершить паломничество такому же числу людей, как до 2020 года.

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