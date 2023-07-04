Министр Франции протолкнула сделку по урану на €1 млрд во время поездки в Монголию

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Монголию в четверг с визитом, направленным на укрепление связей и расширение доступа ее страны к обширным богатым минеральным ресурсам азиатской страны.

«Я прибыла в Монголию, демократию в три раза больше Франции, не имеющую выхода к морю между Китаем и Россией», — написала Колонна в Твиттере. По ее словам, Францию и Монголию связывают «партнерские отношения, которые укрепляют суверенитет и стратегическую автономию наших двух стран».

Визит будет основываться на поездке президента Эммануэля Макрона в страну в прошлом месяце, сообщила журналистам дипломатический представитель. «Монголия полна ресурсов, которые недостаточно используются и не все идентифицированы», — сказала чиновник.

Они добавили, что во Франции «в стадии реализации находится несколько проектов, в том числе крупный, направленный на разработку урановых рудников», имея в виду проект французской ядерной компании Orano, который еще не одобрен монгольским правительством. По словам чиновника, проект оценивается «более чем в миллиард евро» и «позволит добыть значительное количество урана» для «укрепления стратегической автономии» Франции.

«Orano стремится сделать его образцом устойчивого и ответственного использования ресурсов», — добавил чиновник, — в области, «традиционно» связанной с загрязнением и ущербом для условий жизни местного населения. Сделка находится в стадии переговоров, добавили они, и находится в «плотном графике».

В четверг она приняла участие во встрече министров иностранных дел на тему феминистской дипломатии и прав женщин, организованной Монголией и спонсируемой Францией и Германией, сообщило министерство иностранных дел Парижа.

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