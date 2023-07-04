The HU продолжает демонстрировать монгольскую культуру всему миру

CentralAsia (MNG) - Более 800 лет назад монгольский император Чингисхан завоевал обширные территории Европы. Хотя эта империя давно исчезла, монголы снова бродят по Европе, теперь доминируя на сценах музыкальных фестивалей в форме The HU, включая Download Festival, Hellfest и Glastonbury.

«Для нас это лето — сезон европейских фестивалей, и в это время мы можем увидеть наших сумасшедших фанатов», — говорит участник группы Тэмка через переводчика.

Эта хард-рок-группа стала крупнейшим культурным экспортом Монголии со времен Чингисхана, начиная с 2018 года, когда их клипы на песни «Yuve Yuve Yu» и «Wolf Totem» стали вирусными.

Сочетание металлических риффов и монгольской народной музыки в исполнении группы очаровало миллионы зрителей, познакомив мир с культурой страны.

С тех пор группа гастролировала по всему миру, сотрудничала с самыми известными металлическими именами, выпустила свой дебютный альбом «The Gereg» и была награждена за продвижение монгольской культуры высшей наградой страны — Орденом Чингисхана.

В прошлом году группа выпустила свой второй альбом «Rumble Of Thunder», а теперь расширила его выпуском роскошного издания.

The HU — их название является монгольским корнем слова «человек» — началось как детище продюсера Дашки.

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