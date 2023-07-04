Фестиваль Наадам – древнейший праздник монголов с более чем 2000-летней историей

CentralAsia (MNG) - В 2020 году правительство Монголии внесло поправки в Закон о торжествах и продлило государственный праздник во время фестиваля Наадам с трех дней до пяти. В этом году монголы получат полную неделю отпуска с 10 по 16 июля.

Признанный ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием, фестиваль Наадам объединяет монголов, чтобы отпраздновать свое наследие, обычаи с помощью увлекательного сочетания спорта и искусства. Он проводится каждый год с 11 по 15 июля и свидетельствует об их долгой истории, преданности своей кочевой культуре и непоколебимой национальной гордости. Станьте свидетелем энергии и духа Монголии, когда вся страна с гордостью демонстрирует величественный праздник.

Называемый «Эрийн Гурван Наадам», что переводится как «Три мужских вида спорта», он уходит своими корнями в кочевую культуру древних монголов и традиционный образ жизни в бескрайних степях с более чем 2000-летней историей. На фестивале представлены три основных мероприятия – борьба, скачки и стрельба из лука, которые тесно связаны с историей и культурой Монголии.

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