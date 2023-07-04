ОБСЕ будет сотрудничать в монгольской национальной кампании «Миллиард деревьев»

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) г-жа Хельга Мария Шмид нанесла визит вежливости Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа 30 июня.

Г-жа Хельга Мария Шмид, Генеральный секретарь ОБСЕ, приняла участие во встрече женщин-министров иностранных дел в Улан-Баторе, которая состоялась 29-30 июня. Со своей стороны она подтвердила поддержку ОБСЕ национальной кампании «Один миллиард деревьев», инициированной президентом Монголии, и готовность сотрудничать в этой инициативе.

Монголия присоединилась к ОБСЕ 21 ноября 2012 года, став 57-м государством-участником Организации.

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