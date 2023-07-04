Монголия сдала на хранение ратификационные грамоты

CentralAsia (MNG) - 27 июня 2023 г. г-н Ариунболд Ядмаа, посол Монголии в Канаде и постоянный представитель Монголии при ИКАО, сдал на хранение документы о ратификации протоколов, касающихся поправок к статье 50(а) и статье 56 Конвенции о международной гражданской авиации, на Международном Штаб-квартира Организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале. Г-н Майкл Гилл, директор Юридического управления ИКАО, присутствовал при сдаче на хранение ратификационных грамот.

Оба протокола были приняты 39-й сессией Ассамблеи ИКАО 6 октября 2016 г. и вступают в силу после сдачи на хранение 128-й ратификационной грамоты в ИКАО. Монголия стала 85-м государством, ратифицировавшим оба протокола.

Поправка к статье 50(а) предусматривает увеличение членского состава Совета с 36 до 40 государств. Поправка к статье 56 предусматривает увеличение членского состава Аэронавигационной комиссии с 19 до 21 технического эксперта.

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