Столичный район Баянзурх подписал МоВ по привлечению инвестиций в размере $25 млн

CentralAsia (MNG) - Программный документ «Карта развития» района Баянзурх города Улан-Батор до 2030 года разработан совместно с гражданами, учеными и руководителями района. В этой Карте развития район Баянзурх поставил основные цели, предложив Производственно-инновационный центр и проект Green Agro Park.

30 июня был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с китайской компанией Zhongchen Guofa Technology Industry Company для привлечения 25 миллионов долларов США, необходимых для реализации этих двух проектов.

По этому случаю председатель Хурала представителей граждан района Баянзурх сказал: «Район Баянзурх имеет большие амбиции быть районом, дружелюбным к инвесторам, поддерживающим предпринимателей и связанным со своими гражданами. Мы эффективно сотрудничаем и взаимодействуем с представителями и членами на всех уровнях, чтобы реализовать эту цель. В результате мы успешно сделали первый шаг по привлечению инвестиций крупной китайской компании при участии во Всемирном экспортном форуме. В дальнейшем мы будем сотрудничать с международными организациями, а также отечественными и зарубежными организациями для содействия развитию здравоохранения и образовательных организаций в районе».

На проект Промышленно-инновационного центра будет потрачено 22 млн долларов США. На данный момент ТЭО этого проекта завершено. С реализацией проекта будет активизировано развитие начинающих компаний, что создаст возможности для этих компаний развивать каждую из пяти операционных областей и систем в своей организации.

На проект Green Agro Park будет потрачено 3 миллиона долларов. К настоящему времени завершены ТЭО и другие необходимые оценки. С реализацией проекта Баянзурхский район предоставит своим жителям возможность доступа и потребления здоровой пищи.

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