Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ получил собаку породы акита в подарок от бывшего премьер-министра Японии Суга Ёсихидэ

CentralAsia (MNG) - 3 июля, премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял члена Палаты представителей парламента Японии Эндо Такаши. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Кобаяси Хироюки.

По этому случаю г-н Эндо Такаши преподнес премьер-министру Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай собаку породы акита по кличке Кидзуна в подарок от бывшего премьер-министра Японии Суга Ёсихидэ.

Кидзуна — трехмесячный щенок, имя которого означает «гармония».

Акита-ину - самые крупные собаки из группы шпицов. Они имеют крепкое и в то же время изящное телосложение. Взрослый кобель может достигать до 60 кг веса и роста 64-70 см. У сук длина тела чуть меньше – 58-64 см, вес – до 45 кг.

Акита-ину – японская порода собак, которая приобрела большую популярность после выхода фильма «Хатико: самый верный друг». Они отличаются преданностью, благородностью и своенравным характером. По-другому их еще называют японской собакой акита. По классификации Международной кинологической федерации порода относится к группе Шпицы и примитивные породы, к секции Азиатских шпицов и близких пород. Акиту-ину часто используют как собаку-компаньона, ведь они не оставят хозяина в беде, отличаются сильной привязанностью, могут стать настоящей нянькой для детишек.

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