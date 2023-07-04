Таджикистанец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, умер от полученных ран

CentralAsia (TJ) - Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, умер от полученных при задержании ран, сообщает Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы в Telegram.

Как сообщает Deutsche Welle, Ашуров при задержании получил 10 пулевых ранений. В больнице у него удалили часть лёгкого. Таджикистанец умер, так и не придя в сознание.

Ашуров прилетел в Кишинев из Турции, пытаясь найти укрытие после того, как в Душанбе он, по данным местной полиции, в составе ОПГ принял участие в похищении первого зампредседателя АООТ «Ориенбанк» Шухрата Исматуллоева. Похищение произошло 23 июня. МВД Таджикистана объявило награду в 30 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти похищенного, однако пока это не принесло результатов.

Стрельба в аэропорту началась после того, как сотрудники паспортного контроля отказали мужчине во въезде в Молдову. Иностранца решили сопроводить в стерильную зону для оформления возвращения в страну отправления, но он выхватил пистолет у полицейского и начал стрельбу.

Смертельные ранения получили два человека: сотрудники пограничной полиции и службы безопасности аэропорта, также был ранен один пассажир. Мужчина попытался забаррикадироваться в одном из помещений аэропорта с заложниками, но был ранен и задержан. Президент Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения