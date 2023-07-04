В Казахстане электросамокаты приравняли к транспортным средствам и обязали их владельцев иметь водительские права

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июня подписал закон, согласно которому электросамокаты со скоростью до 25 км/ч считаются транспортными средствами и при их использовании на дороге нужны водительские права.

Соответствующие поправки в законодательство Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана принял в мае текущего года. Тогда же депутаты обозначили основные моменты, в частности, что на электросамокатах можно передвигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам, а на тротуарах — соблюдать скорость пешеходного потока — не более 6 км/ч.

Кроме того, утвержден ряд правил при езде по проезжей части:

водитель должен быть старше 18 лет и иметь права любой категории;

необходимо передвигаться в застегнутом шлеме;

в темное время суток нужно обязательно надевать светоотражающую одежду;

на пешеходных переходах и перекрестках необходимо спешиваться.

В свою очередь, представители Министерства внутренних дел добавили, что самокатчики будут нести ответственность за нарушение ПДД наравне с другими участниками дорожного движения. Например, им запрещено перевозить пассажиров и грузы, и в случае несоблюдения данного требования водителя оштрафуют согласно соответствующей статье Административного кодекса. Денежное взыскание составит пять месячных расчетных показателей — 17 250 тенге ($38).

Как отмечает «Власть», эксперты уверены, что принятие законопроекта фактически приведет к запрету езды на электросамокатах.

По официальной статистике МВД, в 2023 году было зафиксировано десять дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. При этом один человек погиб, 11 получили травмы.

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