Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина ранее служил в МВД Таджикистана, - МВД Молдовы

CentralAsia (TJ) - Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, застреливший двух человек в аэропорту Кишинева, семь лет служил в структурах МВД Таджикистана, заявил на брифинге глава генерального инспектората полиции МВД Молдовы Виорел Чернэуцяну.

«Было установлено, что Ашуров - бывший сотрудник полиции (милиции) Таджикистана, он служил в структурах МВД семь лет, но был уволен из-за ненадлежащего поведения. Он не являлся членом какой-либо террористической группировки, однако был ранее судим за разбойное нападение», - заявил Чернэуцяну.

30 июня в аэропорту Кишинева прилетевшему из Турции 43-летнему гражданину Таджикистана Рустаму Ашурову отказали во въезде в Молдавию. Когда во время дополнительной проверки выяснилось, что он объявлен Таджикистаном в международный розыск, подозреваемый сумел отобрать у пограничника пистолет и застрелил двух человек - сотрудника Пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта. Во время штурма помещения спецназом преступник получил не менее десяти пулевых ранений. 4 июля Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы сообщил, что Ашуров умер от полученных ран.

В Таджикистане Аширов обвиняется в похищении банкира 23 июня. Он бежал в Молдавию через Турцию, чтобы затем скрыться в странах Евросоюза.

По данным правоохранительных органов Таджикистана, вечером 23 июня 2023 года в Душанбе на улице Закариёи Рози группой из четырех преступников был похищен первый зампред «Ориёнбанка» Шухрат Исматуллоев. Преступники насильно посадили его в автомобиль и скрылись. МВД Таджикистана объявило награду $30 тыс. за информацию о местонахождении похищенного банкира.

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