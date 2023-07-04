Исхудавший Саакашвили появился по видеосвязи на судебном заседании (видео)

Михаил Саакашвили

CentralAsia (CA) - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили по видеосвязи принял участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Об этом сообщил телеканал Mtavari.

На заседании Саакашвили обвинил председателя парламента Шалву Папуашвили в доведении его до истощенного состояния. «Оказывается, Европарламент должен извиниться за то, что требует моего освобождения. Я хочу сказать так называемому председателю парламента: это вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния, вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед украинским государством и перед всеми грузинами за то, что в таком состоянии находится основатель грузинского государства. Папуашвили, посмотри на меня внимательно», - сказал Саакашвили в суде.

Так он отреагировал на заявление Папуашвили, который призвал политиков внутри и за пределами Грузии извиниться за распространение дезинформации о здоровье Саакашвили и обвинил Европарламент во лжи из-за его резолюций, в том числе с требованием обеспечить экс-президенту надлежащее решение.

Саакашвили поднял рубашку, чтобы показать свое физическое состояние. Он добавил, что «физически слаб, но очень силен внутри».

В марте бывший президент Грузии заявил в интервью Bild, что потерял в весе почти в два раза. По его словам, раньше он весил 120 кг, когда уезжал из Киева, а теперь его вес составляет 65 кг. Он также жаловался на боль во всем теле и добавил, что результаты МРТ свидетельствуют о повреждении мозга. «Я полностью прикован к постели, часто теряю сознание. Многие удивляются, что я до сих пор жив», — говорил Саакашвили. 7 апреля он утверждал, что «борется за выживание» в тюремной камере, будучи политическим заключенным. Суд в феврале и марте отказался освободить политика.

Михаил Саакашвили

В начале декабря 2022 года медкомиссия с участием десяти грузинских и шести международных экспертов заключила, что у Саакашвили «более 20 диагнозов или симптомокомплексов, десять из которых являются ведущими и не совместимы с его тюремным заключением». В частности, у него выявили нейропсихологические и гастроэнтерологические проблемы, а также анорексию.

На бывшего президента в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании «Имеди». Помимо этого, против Саакашвили возбуждено дело о незаконном пересечении границы Грузии.