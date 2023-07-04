Пригожин записал первое аудиообращение после «ухода» в Беларусь и назвал цели «марша справедливости»

CentralAsia (CA) - Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Оно было опубликовано 3 июля в близком к группировке телеграм-канале Grey Zone.

«Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали — наш «марш справедливости» был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось», - сказал он.

Пригожин также выразил уверенность, что в ближайшее время все увидят «наши следующие победы на фронте».

О своих дальнейших планах и о своем местонахождении основатель ЧВК Вагнера не сообщил.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по «тыловым лагерям» его бойцов и пообещал ответ, военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении против Пригожина уголовного дела о подготовке вооруженного мятежа. Утром 24 июня основатель ЧВК заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Позднее о движении техники ЧВК через регион сообщили в Липецкой области, там стали намеренно разрушать дороги для ее остановки. Около 20:00 24 июня пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила о его переговорах с Пригожиным и остановке движения бойцов ЧВК, а также предоставлении им гарантий безопасности. Пригожин объявил о возвращении сил «Вагнера» в лагеря.

27 июня ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнера» в России. Также в Минобороны РФ заявили, что начата подготовка к передаче тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения Вооруженных сил России.

После окончания мятежа Пригожин лишь один раз выступал с заявлением. 26 июня его пресс-служба опубликовала 11-минутную запись, в которой он излагал свою версию случившегося и уверял, что не собирался «свергать режим».

В Кремле сообщали, что в рамках соглашения о прекращении мятежа Пригожин «уйдет» в Беларусь, а дело против него прекратят. Сам он не подтверждал и не отрицал это. 27 июня самолет бизнесмена совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском. В тот же день Александр Лукашенко подтвердил, что Пригожин действительно находится в стране. С тех пор самолет Пригожина как минимум дважды летал между Россией и Беларусью; находился ли в нем бизнесмен — неизвестно.