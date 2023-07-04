В Казахстане впервые все 3 нефтеперерабатывающих предприятия одновременно частично остановлены. Видео

CentralAsia (KZ) - В Казахстане впервые все 3 нефтеперерабатывающих предприятия одновременно частично остановлены, сообщает Energy Monitor.

В Атырауском НПЗ из-за отключения подачи электроэнергии остановлено производство. Прямо сейчас происходит выброс и сжигание газа.

На Павлодарском НПЗ идет плановый ремонт.

Шымкентский НПЗ с 3 по 14 июля приостановил работу установки каталитического риформинга (производство бензина).

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