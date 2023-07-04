экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане впервые все 3 нефтеперерабатывающих предприятия одновременно частично остановлены. Видео

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане впервые все 3 нефтеперерабатывающих предприятия одновременно частично остановлены, сообщает Energy Monitor.

В Атырауском НПЗ из-за отключения подачи электроэнергии остановлено производство. Прямо сейчас происходит выброс и сжигание газа.

На Павлодарском НПЗ идет плановый ремонт.

Шымкентский НПЗ с 3 по 14 июля приостановил работу установки каталитического риформинга (производство бензина).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com