Глава Минобороны России впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер»

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на тематическом селекторном совещании прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер».

Говоря о «попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России», он заявил, что планы мятежников провалились потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Эти события министр, отставка которого была одним из требований марша ЧВК, упомянул впервые.

«Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Благодарю личный состав за добросовестную службу»,— заявил министр.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям ЧВК «Вагнер» и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. В ночь на 24 июня наемники ЧВК заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. Одним из требований Пригожина было — выдача наемникам министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа, которое прекратили 27 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным, говорил, что бойцы ЧВК ушли в «полевые лагеря». Сам Евгений Пригожин, как сообщали российские и белорусские власти, после этих событий собирался уехать в Белоруссию.

23–24 июня Сергей Шойгу не комментировал происходящее. Впервые после мятежа Шойгу появился на публике 26 июня. Тогда пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что он проверил передовой пункт управления Западной группировки войск в зоне проведения военной операции. В тот же день Сергей Шойгу появился на совещании, которое проводил президент России Владимир Путин.