Казахстан предложит странам ШОС инициативу о мировом единстве

CentralAsia (KZ) - Казахстан представит странам Шанхайской организации сотрудничества инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», сказал президент Касым-Жомарт Токаев на заседании глав государств – членов ШОС, сообщает Акорда.

Как отметил президент, создавая организацию, её члены договорились осуществлять совместный поиск решения проблем, которые возникнут в XXI веке.

«На данном этапе магистральной задачей наших стран должно стать недопущение геополитического разлома между Востоком и Западом. Шанхайская организация сотрудничества может и должна предложить мировому сообществу своё видение устойчивого мира. Поэтому в рамках своего председательства Казахстан представит инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие». В этот всеобъемлющий документ будут заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности. Убеждён, совместное продвижение этой инициативы отвечает нашим общим интересам», – сказал глава государства.

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