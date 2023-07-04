Путин поблагодарил лидеров стран ШОС за поддержку руководства России во время мятежа ЧВК «Вагнер»

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Нью-дели по видеосвязи. В своем выступлении он поблагодарил страны организации за поддержку в период мятежа ЧВК «Вагнер».

«Россия уверено противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован, сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран ШОС, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим»,— сказал президент.

Владимир Путин отметил, что в отношении России сейчас введены беспрецедентные по масштабу санкции. Эти ограничения, по мнению президента, — нелегитимные. Он заявил, что долгое время из соседней Украины создавали враждебное государство — «антироссию». «Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны»,— сказал он.

В то же время, подчеркнул Владимир Путин, ШОС привержена формированию «по-настоящему справедливого миропорядка», который основан на международном праве и принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при координирующей роли ООН.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Власти России сочли это вооруженным мятежом и возбудили уголовное дело. Вечером 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко ситуация была урегулирована: бойцы согласились уйти в полевые лагеря, сам Пригожин уехал в Белоруссию. На фоне этих событий Владимир Путин провел ряд телефонных с переговоров с иностранными коллегами.

23-й саммит Совета глав государств ШОС проходит в Нью-Дели в виртуальном формате. По итогам встречи в ШОС примут Иран. Также государства—члены организации в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации. В настоящее время в ШОС входят восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.