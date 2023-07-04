Токаев: За 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта под эгидой ШОС

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что за более чем 20 лет существования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не удалось реализовать под её эгидой ни одного крупного экономического проекта, сообщает Акорда.

Как отметил президент, преимуществами организации является географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик.

«Несмотря на это, нужно признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. Поэтому предлагаю поручить совету глав правительств рассмотреть возможность создания и высказать предложение по этому важному проекту. Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты ШОС может стать Международный финансовый центр «Астана», который вобрал в себя лучший опыт мировых финансовых институтов», – сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании глав государств-членов организации, которая проходила в формате видеоконференции.

По его словам, экономическая повестка ШОС должна быть сфокусирована на таких задачах, как создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятие существующих торговых барьеров, запуск совместных предприятий. Совместными усилиями можно было бы приступить к созданию базы экономических преференций организации для повышения инвестиционной привлекательности организации, отметил Токаев.

Президент Казахстана также предложил разработать энергетическую стратегию организации. «В связи с этим предлагаю к следующему астанинскому саммиту согласовать энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации целей повестки дня OOН в области устойчивого развития», — сказал президент. К Казахстану от Индии перейдет председательство в ШОС.

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