Иран вступил в ШОС

CentralAsia (CA) - Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом сообщил секретариат ШОС.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — говорится в заявлении.

Иран стал девятой страной–членом организации. В сентябре 2022 года на предыдущем саммите ШОС в Самарканде Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства – члена объединения. До официального вступления в ШОС республика имела статус наблюдателя.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран - Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан. Статус наблюдателя в организации имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия.