Монгольский Skytel и Mirada объединяют усилия для запуска GO+ в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольская компания Skytel объявила о запуске новой услуги платного телевидения GO+ на базе технологии Mirada.

Skytel недавно заключила партнерское соглашение с Mirada и EZDRM, чтобы расширить свои видеоуслуги на большее количество подключенных устройств в Монголии.

Запуск автоматически перенесет зрителей SkyGO на Go+ с новой виртуализированной структурой. Модель предназначена для улучшения качества просмотра с помощью личных профилей, отдельных списков желаемого контента, мощного поиска по ключевым словам, расширенных функций TVoD, загрузки и воспроизведения, а также поддержки нескольких языков.

Технология Iris от Mirada лежит в основе Go+, предлагая операторам ряд функций для повышения удобства использования платформы, чтобы обеспечить полностью персонализированный опыт. Индивидуальные рекомендации по контенту, пользовательские интерфейсы и реклама управляются с помощью сети инструментов Iris, включая мощную аналитическую платформу LogIQ и отмеченный наградами инструмент UX Evolver, позволяющий операторам полностью настраивать и адаптировать пользовательский интерфейс.

Теперь возможности просмотра Skytel Go+ доступны на более широком спектре подключенных устройств, включая телевизионные приставки Android TV со специальной пользовательской программой запуска.

Генеральный директор Skytel Group Амарчингун Гантөмөр прокомментировал: «Mirada была бесценным партнером в нашей миссии по предоставлению нашим клиентам лучших развлекательных решений. Мы уверены, что с запуском Go+ наши позиции на рынке еще больше укрепятся. Передовые технологии Mirada и приверженность качеству обслуживания сделали их очевидным выбором для этого расширения. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего успешного сотрудничества и совместного предоставления исключительного пользовательского опыта».

Генеральный директор Mirada Хосе-Луис Васкес прокомментировал: «Запуск Go+ представляет собой важную веху в наших отношениях со Skytel, и мы очень гордимся этим. Это партнерство свидетельствует о доверии наших клиентов к нашим технологиям и опыту. Мы рады этому новому этапу нашего сотрудничества и продолжаем предлагать лучшее решение для удовлетворения растущего спроса на видеоразвлечения в Монголии».

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