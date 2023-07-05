ЕБРР дает стимул для «зеленых» инвестиций в Монголии

Улан-Батор // Munkhbaatar Videographer

CentralAsia (MNG) - Монголия стала последней страной, присоединившейся к Механизму финансирования «зеленой» экономики (GEFF) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). GEFF Монголия поддержит переход страны к более «зеленой» экономике, облегчит доступ к «зеленым» технологиям для частных компаний и местных домохозяйств, а также будет продвигать более высокие стандарты энергоэффективности. Это особенно важно в стране, известной своими экстремальными погодными условиями и уязвимостью к негативным последствиям изменения климата.

Проект GEFF в Монголии стоимостью 137 млн долларов США, запущенный сегодня ЕБРР и Зеленым климатическим фондом (ЗКФ) в столице страны Улан-Баторе, будет побуждать частных лиц и предприятия инвестировать в экологически чистые и инновационные решения, способствующие эффективному использованию воды, управление земельными ресурсами и повышение эффективности использования ресурсов. На данный момент средства будут доступны заемщикам по всей стране через партнерские финансовые учреждения Khan Bank и XacBank. Ожидается, что в будущем к программе присоединятся и другие местные финансовые посредники.

GEFF при поддержке софинансирования на льготных условиях, предоставляемого ЗКФ, и технической помощи, финансируемой ЗКФ и правительством Японии, также будет предлагать финансирование поставщикам и производителям высокоэффективных экологически чистых товаров и оборудования, в том числе охваченных онлайн-справочником «Зеленые технологии», доступным на веб-сайте GEFF в Монголии.

При поддержке Банка XacBank также разработает и реализует план перехода, направленный на приведение своей деловой практики в соответствие с целями Парижского соглашения.

GEFF Монголия также будет способствовать росту «зеленой» экономики страны, сделает «зеленые» технологии более доступными и создаст новые рабочие места. Это облегчит инвестиции в проекты по смягчению последствий изменения климата и адаптации, продвинет экономику замкнутого цикла и будет способствовать обезуглероживанию и повышению конкурентоспособности Монголии.

Новый объект основан на Монгольской программе финансирования устойчивой энергетики (MonSEFF) на сумму 25 млн долларов США, которая действовала с 2014 по 2019 год и помогла десяткам местных предприятий сократить потребление энергии за счет целевых инвестиций в новое оборудование и меры по повышению энергоэффективности. В совокупности эти проекты позволили сэкономить более 255 000 МВтч энергии и помогли сократить выбросы CO2 более чем на 94 000 тонн в год.

Программа GEFF, запущенная в 2006 году, в настоящее время осуществляется в 29 странах. На сегодняшний день в рамках этой программы более 6,3 млрд евро было предоставлено более чем 230 000 клиентов.

По состоянию на июнь 2023 года ЕБРР инвестировал в экономику Монголии почти 2,25 млрд евро в рамках 136 проектов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения