Генсек Европейской службы внешнеполитической деятельности прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) - 4 июля заместитель министра иностранных дел Амартувшин Гомбосурэн встретился с генеральным секретарем Европейской службы внешних связей (ЕСВД) г-ном Стефано Саннино, который находится с рабочим визитом в Монголии 4-7 июля, это первый визит высокого уровня в Монголию с 2018 года, после вспышка COVID-19.

Они обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений Монголии и ЕС, его будущих тенденциях и некоторых международных проблемах. Подчеркнув важность продолжающегося активного механизма двустороннего диалога в расширении сотрудничества во взаимно заинтересованных сферах, заместитель министра иностранных дел выразил уверенность, что запланированное в этом месяце в Брюсселе очередное заседание Совместного комитета Монголия-ЕС пройдет успешно.

Генеральный секретарь Саннино подтвердил, что ЕС как третий сосед Монголии привержен расширению и укреплению двусторонних и многосторонних отношений, основанных на общих ценностях демократии, прав человека и верховенства закона.

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