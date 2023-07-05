ВГХ обменялся мнениями с президентом Азиатского фонда

CentralAsia (MNG) - Председатель Великого Государственнего Хурала (ВГХ) Монголии Занданшатар Гомбожав принял президента Азиатского фонда (TAF) госпожу Лорел Миллер.

В начале встречи Занданшатар отметил, что с 1990 года Азиатский фонд вносит ценный вклад в развитие парламентской демократии в Монголии и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество, основанное на взаимном доверии и дружеских отношениях, будет успешно продолжаться и в будущем.

«В целях укрепления парламентской демократии и увеличения представительства в мае Великий Государственный Хурал внес поправки в Конституцию Монголии, увеличив число депутатов до 126, и введя смешанную систему выборов. Также в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию, квота женщин-кандидатов была увеличена до 30 процентов в целях увеличения участия женщин на уровне принятия решений. К 2028 году этот показатель достигнет 40 процентов»,- добавил Занданшатар.

Выразив благодарность председателю ВГХ за дружеский прием президент TAF Лорел Миллер подчеркнула, что высоко ценит усилия ВГХ по укреплению парламентской демократии в то время, когда страны всего мира сталкиваются со многими демократическими вызовами.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о расширении участия граждан в законотворческой деятельности, активизации сотрудничества в целях укрепления представительной демократии в отношении прав человека и гендерного равенства, а также активизации работы Группы по защите окружающей среды в ВГХ.

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