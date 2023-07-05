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Монголия намерена принять 400 000 туристов из Китая

CentralAsia (MNG) -  В ходе визита премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Китай министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий встретился с представителями 22 ведущих компаний, в том числе китайской туристической группы Северный Китайский регион, CTG Travel Service Corporation Ltd., China Gaund Tourism Group, Ctrip International Travel Service, UTour Group Co., Ltd., Tuniu Tour и др., а также представили им новые виды деятельности и события в индустрии туризма Монголии. Стороны договорились о проведении следующих мероприятий между двумя странами. Они включают:

  • Возрождение туристической деятельности трех стран в рамках «Великого чайного пути»;
  • Сотрудничество в сфере приграничного туризма;
  • Сотрудничество с онлайн-агентством «Ctrip» по импорту и торговле туристическими продуктами Монголии;
  • Комплексная поддержка туризма в рамках экономического коридора «Один пояс, один путь»;
  • Сотрудничество с ТОП-22 китайскими туроператорами по приему китайских туристов;
  • Поддержка инвестиций в индустрию туризма.

В рамках программы «Годы посещения Монголии», реализуемой правительством Монголии, страна намерена принять 400 тысяч туристов из Китая.

Глава Пекинской ассоциации внешней культуры и торговли Китая Пан Чинг Линь выразил поддержку сотрудничеству и координации между монгольскими и китайскими туристическими компаниями для реализации цели по приему в этом году «миллиона» туристов, в частности 400 тысяч туристов из южного соседа. Кроме того, обе стороны подчеркнули, что проект «Шелковый путь» или «Пояс и путь» — это возможность начать новые отношения в сфере туризма между двумя странами.

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