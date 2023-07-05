Утверждена Национальная антикоррупционная программа Монголии

CentralAsia (MNG) - 30 июня на пленарном заседании было принято постановление Великого Государственного Хурала «Об утверждении Национальной программы противодействия коррупции».

«Национальная программа по борьбе с коррупцией впервые была утверждена в 2016 году. На этот раз Национальная программа по борьбе с коррупцией была утверждена с 11 целями. В этом контексте лидерство и прозрачность в борьбе с коррупцией в политической сфере будут улучшены за счет обеспечения прозрачности финансирования и деятельности политических партий. Цель укрепления свободной от коррупции и этичной государственной службы, пользующейся доверием населения, будет реализована в ближайшее время. Борьба с коррупцией – задача не только государства, но и общества.

Слова «справедливость» и «равные возможности» больше не имеют характеристик лозунгов, а организации гражданского общества, журналистика и социальные сети начали бороться с коррупцией и усиливать эффективный контроль. Во всем мире его называют «Новый трехмерный подход к борьбе с коррупцией». Мы должны полностью осознавать, что это изменение осуществляется в соответствии с этой новой культурой и глобальным подходом», – сказал спикер парламента Занданшатар Гомбожав.

Спикер отметил: «В своем выступлении на открытии весенней сессии парламента 2023 года я отметил, что это будет сессия, которая усовершенствует закон и правовую базу для борьбы с коррупцией. Пришло время эффективно реализовать «Национальную антикоррупционную программу» с глубоким осознанием реальности социальных требований терпимости к коррупции и конфликтам интересов».

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