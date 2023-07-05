Специалисты по ИИ из Google, Meta (Facebook) и Home Depot провели обучение в Монголии

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе с 26 по 30 июня в Монгольском государственном университете прошел пятый летний курс DEEP LEARNING. Курс поддерживается группой «АНД Глобал», и особенностью этого года является сочетание лекций и семинаров по генеративному ИИ и большой языковой модели (LLM), которая добилась больших успехов в области глубокого обучения.

Тренинг проводился ведущими учеными и исследователями из Google, Meta (Facebook), Home Depot, AND Global и Института Университета Организации Объединенных Наций, и в то время, когда во всем мире быстро растет использование искусственного интеллекта, местные эксперты обучались тому, как Разработана модель ChatGPT на монгольском языке.

Около 120 экспертов приняли участие в тренинге этого года и совместно разработали ChatGPT на монгольском языке в течение 5 дней.

Группа «АНД Глобал», которая поддерживает отечественную индустрию искусственного интеллекта и глубокого обучения, представила на международном рынке свое технологическое решение NIKO AutoML на основе искусственного интеллекта в мае этого года. В настоящее время оно используется на экспериментальной основе более чем в 10 банках, небанковских финансовых организациях, страховых организациях и организациях электронной коммерции в Таиланде, Камбодже, Японии и Монголии.

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