экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Специалисты по ИИ из Google, Meta (Facebook) и Home Depot провели обучение в Монголии

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе с 26 по 30 июня в Монгольском государственном университете прошел пятый летний курс DEEP LEARNING. Курс поддерживается группой «АНД Глобал», и особенностью этого года является сочетание лекций и семинаров по генеративному ИИ и большой языковой модели (LLM), которая добилась больших успехов в области глубокого обучения.

Тренинг проводился ведущими учеными и исследователями из Google, Meta (Facebook), Home Depot, AND Global и Института Университета Организации Объединенных Наций, и в то время, когда во всем мире быстро растет использование искусственного интеллекта, местные эксперты обучались тому, как Разработана модель ChatGPT на монгольском языке.

Около 120 экспертов приняли участие в тренинге этого года и совместно разработали ChatGPT на монгольском языке в течение 5 дней.

Группа «АНД Глобал», которая поддерживает отечественную индустрию искусственного интеллекта и глубокого обучения, представила на международном рынке свое технологическое решение NIKO AutoML на основе искусственного интеллекта в мае этого года. В настоящее время оно используется на экспериментальной основе более чем в 10 банках, небанковских финансовых организациях, страховых организациях и организациях электронной коммерции в Таиланде, Камбодже, Японии и Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com