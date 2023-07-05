Пригожину вернули 10 млрд рублей наличными, которые изъяли в Санкт-Петербурге после мятежа ЧВК «Вагнера», - «Фонтанка»

CentralAsia (CA) - Главе ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину вернули коробки с наличными деньгами, которые были изъяты при обыске в Санкт-Петербурге по уголовному делу о вооруженном мятеже, сообщает «Фонтанка». По данным 78.ru, помимо денег, возвратили и технику, изъятую во время следственных действий в «ЧВК Вагнер Центре» и офисе медиагруппы «Патриот», которую Пригожин распустил в конце июня.

По данным «Фонтанки», вечером 2 июля деньги забрал водитель Пригожина, у которого была доверенность. Сам бизнесмен в этот момент находился в Москве, пишет издание. В общей сложности ему вернули 10 млрд рублей и сотни тысяч долларов наличными, а также пять слитков золота. Ранее он говорил, что средства предназначалась на зарплаты вагнеровцам и выплаты родственникам погибших.

При этом, отмечает «Фонтанка», изначально следователи не хотели возвращать изъятые ценности и деньги. «Но, судя по очередному развороту, вмешалось обстоятельство непреодолимой силы», — пишут журналисты.

23 июня Евгений Пригожин поднял мятеж, объявив «марш справедливости» на Москву. Основатель ЧВК «Вагнера» требовал отставки министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. На бизнесмена завели уголовное дело по статье о вооруженном мятеже. На следующий день Пригожин остановил мятеж после переговоров с президентом Александром Лукашенко, после чего наемники вернулись в Луганскую область Украины, а уголовное дело закрыли. Пригожину позволили выехать в Белоруссию.

24 июня в Санкт-Петербурге проходили обыски в рамках дела о мятеже. Так, около отеля «Трезини», который считается офисом Пригожина, обнаружили «Газель», в которой находились коробки с наличными деньгами на сумму в четыре миллиарда рублей. На подземной парковке отеля River Palace, связанного с бизнесменом, нашли микроавтобус Citroen Jumper: в нем были еще 80 коробок с наличностью на общую сумму в шесть миллиардов рублей. Также в офисе Пригожина изъяли пять килограммовых слитков золота, наличную валюту в долларах, шесть пистолетов, пять килограммовых брикетов белого порошка и несколько фальшивых паспортов. Сам Пригожин заявлял, что наличные предназначались для выплат наемникам ЧВК Вагнера.