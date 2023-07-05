Токаев подписал закон, лишающий Назарбаева статуса главы попечительского совета НИШ, Назарбаев Университета и фонда

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования», сообщает Акорда. Согласно нему, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишен статуса председателя высшего попечительского совета Назарбаев университета, Назарбаев интеллектуальных школ и Назарбаев фонда.

29 июня этот документ был одобрен сенатом.

В законе от 19 января 2011 года «О статусе Назарбаев Университет, Назарбаев Интеллектуальные школы и Назарбаев Фонд» преамбула изложена в такой редакции, что «закон определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности Назарбаев Университет, Назарбаев Интеллектуальные школы и Назарбаев фонд». Кроме того, прописано, что председателем Высшего попечительского совета является президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое президентом. А положение о высшем попечительском совете утверждается председателем высшего попечительского совета.

После внесенных изменений председателем высшего попечительского совета образовательных учреждений и фонда имени Назарбаева станет действующий президент.

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