На работу канцелярии Нурсултана Назарбаева нужно около $8,9 млн

CentralAsia (KZ) - Почти 4 млрд тенге ($8,9 млн) запросили на содержание канцелярии бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на период с 2024 по 2026 год, передает агентство КазТАГ. Это расходы на работу библиотеки, личного архива и музея первого президента.

В 2024 году на содержание нужно 1 195 450 000 тенге, в 2025 – 1 328 275 000, в 2026 – 1 338 684 000. КазТАГ уточняет, что на сайте государственных бюджетных программ на обсуждении находится проект финансирования библиотеки Назарбаева: «В целях указана организация работы личной библиотеки, архива и музея первого президента, его роль в истории становления и развития Республики Казахстан, а также информационно-имиджевое продвижение его созидательно-творческих идей и инициатив».

До этого сообщалось, что из республиканского бюджета на содержание канцелярии Назарбаева в 2023 году выделили 1 678 654 млрд, в 2024 году – 1 994 569 млрд, в 2025 – Т2 154 435.

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