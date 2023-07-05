Таджикистанца, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева, могут похоронить в Молдавии

CentralAsia (TJ) - Гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, который застрелил в аэропорту Кишинева двух молдавских офицеров, а затем умер от полученных при задержании ран, могут похоронить в Молдавии, если родственники из Таджикистана не попросят вернуть его тело. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдавии Эмил Гайтур.

По его словам, на данный момент таких обращений в прокуратуру не было. «Если запросов от родственников не будет, то его захоронят в Молдавии», - сказал Гайтур. Он подчеркнул, что расследование инцидента продолжается, как и проверка действий лиц, ответственных за безопасность аэропорта.

Ранее источник в МВД сообщил ТАСС, что Ашурова могут захоронить на городском кладбище Кишинева, и в целях безопасности сделано это будет непублично.

Ашуров прилетел в Кишинев из Турции, пытаясь найти укрытие после того, как в Душанбе он, по данным местной полиции, в составе ОПГ принял участие в похищении первого зампредседателя АООТ «Ориенбанк» Шухрата Исматуллоева. Похищение произошло 23 июня. МВД Таджикистана объявило награду в 30 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти похищенного, однако пока это не принесло результатов.

Стрельба в аэропорту началась после того, как сотрудники паспортного контроля отказали мужчине во въезде в Молдову. Иностранца решили сопроводить в стерильную зону для оформления возвращения в страну отправления, но он выхватил пистолет у полицейского и начал стрельбу.

Смертельные ранения получили два человека: сотрудники пограничной полиции и службы безопасности аэропорта, также был ранен один пассажир. Мужчина попытался забаррикадироваться в одном из помещений аэропорта с заложниками, но был ранен и задержан. Позже, 3 июля Ашуров умер в больнице скорой помощи Кишинева от полученных при задержании ран. У него удалили часть легкого, все эти дни он был в очень тяжелом состоянии, без сознания, под наблюдением врачей и охраной полиции.

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