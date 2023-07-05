«Газпром нефть» начала поставки бензина в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Компания «Газпром нефть» начала поставки бензина Аи-95 в Казахстан из-за ремонтных кампаний на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны. Об этом 4 июля сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает Neftegaz.

Тезисы министра:

у нас на 15 суток бензин Аи-95 есть, в связи с ремонтами на Атырауском НПЗ, Шымкентский НПЗ снизил производство Аи-95, мы ожидаем, что покрытие рынка возможно только за счет импортных поставок из России;

Казахстан начал соответствующие переговоры по импорту Аи-95 из России;

порядка до 40 тыс. т нам необходимо в месяц Аи-95 импортировать;

соответствующие переговоры уже идут:

«Газпром нефть» начала поставку импортного 95-го бензина.

В Казахстане действуют 3 крупных НПЗ:

Атырауский НПЗ (АНПЗ),

Шымкентский НПЗ (ШПНЗ),

Павлодарский НХЗ (ПНХЗ).

АНПЗ был остановлен вечером 3 июля 2023 года из-за аварии на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК), который снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой.

ПНХЗ остановлен на ремонт с 20 июня по 19 июля 2023 года, на ШНПЗ с 3 по 14 июля 2023 года проводятся ремонтные работы в связи с заменой одной из установок.

По информации Минэнерго Казахстана:

в настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

автобензин Аи-92 - 351 тыс. т, что достаточно для покрытия 23х суточной потребности страны,

Аи-95 - 46 тыс. т (15 суток),

дизельное топливо - 520 тыс. т (29 суток).

Также 18 мая 2023 года стало известно, что Казахстан в 2023 году может не только сократить экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ), но и начать его импорт из России.

Более 60% потребления СУГ в Казахстане приходится на автотранспорт.

По прогнозу Минэнерго Казахстана, в 2023 году объемы производства СУГ в стране не изменятся по сравнению с 2022 годом и составят 2,86 млн т.

Однако спрос в Казахстане растет, потому что на фоне запуска новых нефтехимических проектов СУГ все активнее используется в качестве автомобильного топлива из-за дефицита бензинов.

Минэнерго Казахстана регулирует поставки сжиженного газа на внутренний рынок на основании ежемесячного графика и рекомендует производителям реализовывать СУГ именно на внутреннем рынке.

Начало импорта СУГ из России даст возможность Казахстану предотвратить дефицит.

По данным трейдеров, казахстанские компании уже размещают запросы на железнодорожные поставки сжиженного газа из России.

В 2022 году Россия была монопольным поставщиком СУГ в Казахстан по железной дороге, объем составил 1,3 тыс. т по сравнению с 0,4 тыс. т в 2021 году.

Отгрузки СУГ из Казахстана могут повыситься после 2025 года, когда должен быть запущен газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 1 млрд м3/год на месторождении Кашаган.

Первоначально завод планировалось запустить в середине 2023 года, однако после срок сдвинулся.

Предприятие, как ожидается, будет производить 119 тыс. т/год СУГ, которые могут быть отправлены на экспорт.

Потенциальными направлениями поставок могут стать страны Европы и средиземноморского региона.

При этом Казахстан и КНР обсуждают проект строительства еще одного ГПЗ на Кашагане мощностью 4 млрд м3/год.

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