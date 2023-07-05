В Казахстане детям будут присваивать идентификационные номера сразу при рождении

CentralAsia (KZ) - В Казахстане детям будут присваивать Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) автоматически после рождения, сообщает портал Polisia.kz.

Ранее ИИН присваивался ребенку после обращения родителей за получением свидетельства о рождении.

Теперь же система регистрация актов гражданского состояния (РАГС) уже после получения медицинского свидетельства о рождении автоматически создаст соответствующую актовую запись без фамилии, имени и отчества, на основании которой сформируется ИИН.

Это позволит системе автоматически запустить механизм по оказанию ряда госуслуг в проактивном формате (по предложению услугодателя), то есть без личного обращения родителей в какие-либо органы. В частности, к таким услугам относятся:

получение пособия на рождение ребенка и по уходу за ним; назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет.

Одновременно РАГС направит SMS-сообщение матери о предоставлении сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии отчества) ребенка. Ответить на это сообщение нужно будет в течение трех рабочих дней. Как только будут получены ФИО ребенка, сформируется свидетельство о рождении. Таким образом, реализация механизма присвоения ИИН ребенку без ФИО до выдачи свидетельства о рождении позволит осуществлять не только полноценный учет детей в информационных системах госорганов, но и уже на этой стадии оказывать родителям госуслуги, связанные с новорожденным.

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